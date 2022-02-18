Россияне назвали основные причины стресса на работе

Накопленная усталость — самая частая причина стресса у половины россиян на работе. Еще треть жалуются на излишнюю многозадачность, как показало исследование сервиса «Работа.ру».

В опросе участвовали более 7000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Исследование компания проводила в феврале, передает РБК.

На работе из-за состояния здоровья стрессуют 23% россиян, а по 22% отметили токсичную атмосферу в коллективе или давление со стороны начальства.

Проблемы в личной жизни, семье, недостаток ресурсов на работе влияют на 19% опрошенных. Еще 11% жалуются на безответственных подчиненных, 9% — на недостаток бюджета на проекты, и по 6% — плохие отношения с коллегами и невыполнимые KPI.

В среднем опрошенные оценили собственный стресс на 6 баллов из 10, где где 1 — стресс совсем не ощущается, а 10 — уровень стресса на грани выгорания. При этом мужчины оценивают уровень стресса на 5 баллов, женщины — на 6.



В декабре прошлого года 46% россиян заявляли о желании получить психологическую помощь. Больше всего обратиться к психологу хотел бы сотрудники в возрасте 25–34 лет.

Зарубежные работодатели ищут необычные способы, которые помогут сотрудникам справиться со стрессом. Подаренный абонемент в камеру сенсорной депривации станет отличной темой для обсуждения, но не стоит забывать: все ухищрения бессмысленны, пока игнорируются основные проблемы — зарплата и доверие среди коллег.

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