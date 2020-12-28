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Caviar предложил эксклюзивную версию Apple AirPods Max за 7 млн рублей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российский бренд люксовых товаров Caviar предложил премиальную коллекцию недавно выпущенных накладных наушников от компании Apple. Apple AirPods Max Limited Edition имеют покрытие из золота 750 пробы и оголовье, выполненное из кожи крокодила. Об этом говорится на сайте Caviar.

Caviar предложил эксклюзивную версию Apple AirPods Max за 7 млн рублей

Коллекция состоит из двух версий наушников, выполненных в белом и черном цветах. Обе модели будут выпущены в единственном экземпляре.

Содержание золота в наушниках составляет 830 грамм. Стоимость устройства составляет 6 млн 990 тысяч рублей.

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Наушники от Caviar оснащены всеми функциями стандартных AirPods Max. Они оснащены адаптивным эквалайзером и активным шумоподавлением.

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Также в наушниках применяется функция динамического отслеживания головы. AirPods Max автоматически определяют, когда они находятся на голове пользователя, с помощью специальных датчиков. Звук останавливается сразу после снятия наушников или, когда пользователь поднимает одну чашку для ушей.

Фото: Caviar

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