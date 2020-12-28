Caviar предложил эксклюзивную версию Apple AirPods Max за 7 млн рублей

Российский бренд люксовых товаров Caviar предложил премиальную коллекцию недавно выпущенных накладных наушников от компании Apple. Apple AirPods Max Limited Edition имеют покрытие из золота 750 пробы и оголовье, выполненное из кожи крокодила. Об этом говорится на сайте Caviar.

Коллекция состоит из двух версий наушников, выполненных в белом и черном цветах. Обе модели будут выпущены в единственном экземпляре.

Содержание золота в наушниках составляет 830 грамм. Стоимость устройства составляет 6 млн 990 тысяч рублей.

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Наушники от Caviar оснащены всеми функциями стандартных AirPods Max. Они оснащены адаптивным эквалайзером и активным шумоподавлением.

Также в наушниках применяется функция динамического отслеживания головы. AirPods Max автоматически определяют, когда они находятся на голове пользователя, с помощью специальных датчиков. Звук останавливается сразу после снятия наушников или, когда пользователь поднимает одну чашку для ушей.

Фото: Caviar