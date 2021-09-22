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ЦБ намерен усилить контроль за пополнением карт в банкоматах из-за мошенничества

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Центральный Банк (ЦБ) считает, что банкам необходимо усилить контроль за операциями по внесению наличных на счета через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством.

ЦБ намерен усилить контроль за пополнением карт в банкоматах из-за мошенничества

По мнению ЦБ, банкам надо уделить дополнительное внимание подобным операциям в связи с тем, что такую схему широко используют мошенники. Они часто убеждают своих жертв под разными предлогами снять деньги с карты, а потом внести их на подставной счет через банкомат или терминал другого банка, якобы для спасения средств.

Таким образом, банк жертвы не может отследить, куда ушли деньги, так как последняя отслеживаемая операция для банка — снятие наличных в банкомате.

Регулятор напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя.

«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», — сообщили РБК в Банке России.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банки возвращают мало похищенных средств, так как злоумышленники быстро их выводят. 

По данным регулятора, во втором квартале 2021 года преступники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей, совершив свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов. Кредитные организации смогли вернуть только 7,4% украденных денег. Для хищения мошенники в основном обманывали жертв с помощью телефонных звонков и создания поддельных интернет-ресурсов.

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Фото на обложке: Dmitri Kalvan / Shutterstock

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