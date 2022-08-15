Основатель «Банки.ру» купил портфельную компанию «Роснано» ICM Glass. Предприятие является единственным в России и крупнейшим в Европе производителем фракционированного пеностекла – его используют при строительстве домов и дорог.

О сделке рассказали в пресс-службе «Роснано». Корпорация инвестировала в ICM Glass на стадии стартапа.

««Этот проект – пример того, как из стартапа вырастает целая индустрия.

Фактически мы создали новый сегмент рынка», – отметил инвестиционный директор УК «Роснано» Антон Кастюкевич.

ICM Glass запустил производство в 2013 году. Компания выпускает фракционированное пеностекло – материал, использующийся в домовом и дорожном строительстве и позволяющий сделать звуко и теплоизоляцию конструкций и объектов более прочной и дешевой по сравнению с традиционными материалами.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО «АЙСИЭМ ГЛАСС КАЛУГА» является основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев. В сентябре 2021 года он запустил путеводитель по медицинским клиникам MedAdvisor.ru. В ноябре Ильин-Адаев совершил две инвестиции – в b2b-приложение для автоматизации работы авторазборщиков «СТОК ПРО» и компанию по ремонту квартир и домов Remont.FM.

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