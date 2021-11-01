Основатель «Банки.ру» вложился в сервис по ремонту квартир и домов Remont.FM

Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев стал инвестором в новом бизнесе Сергея Ковалева — компании по ремонту квартир и домов Remont.FM. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ильин-Адаев, согласно данным ЕГРЮЛ, получил 50% в ООО «Ремонт.Фм». Еще 50% принадлежат Наталии Ковалевой.
Remont.FM, согласно информации на ее сайте, занимается ремонтом квартир «под ключ» в Москве. Компания оказывает услуги по замеру и расчету сметы, закупает материалы, ремонтирует, следит за качеством работ и проводит уборку перед сдачей помещения.
RB.ru направил запрос Ильин-Адаеву.
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Фото на обложке: Unsplash
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