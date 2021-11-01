Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев стал инвестором в новом бизнесе Сергея Ковалева — компании по ремонту квартир и домов Remont.FM. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Основатель «Банки.ру» вложился в сервис по ремонту квартир и домов Remont.FM