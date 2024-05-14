Y Combinator — фабрика единорогов в сфере технологий. В чем ее секрет?

Как Y Combinator с первоначальным капиталом в $200 тыс. превратился в самый влиятельный в мире инвестиционный фонд — в обзоре Sherwood News.

Reddit, Twitch и Airbnb — лишь некоторые из известных выпускников Y Combinator. Сейчас стартапы фонда оцениваются в $600 млрд, а по его инвестициям можно оценивать технологические тренды.

Если в течение последних нескольких лет вы пользовались интернетом хотя бы умеренно, то прямо или косвенно контактировали с портфельной компанией ведущего в мире стартап-акселератора — Y Combinator (YC).

Вы контактировали с портфельной компанией YC, если:

совершали онлайн-покупки с помощью Stripe и заказывали еду в приложении DoorDash;

читали Reddit и смотрели видеоигры на Twitch;

посещали один из более чем 400 тыс. сайтов, размещенных на Webflow;

останавливались на номере с Airbnb и заказывали продукты в Instacart;

покупали криптовалюты на Coinbase и делились файлами в Dropbox;

взаимодействовали с одной из 2,2 млн компаний, которые автоматизируют свои процессы с помощью Zapier.

И даже если вы ничего из этого не делали, вы могли сталкиваться с другими 5 тыс. компаний, поддерживаемых YC.

Y Combinator начинал с капитала всего в $200 тыс. от своих основателей, которые хотели стать бизнес-ангелами. Так как же он превратился в самый влиятельный в мире инвестиционный фонд, работающий с компаниями на ранних стадиях?

Как и у других акселераторов, основная программа YC включает своего рода буткемп. В течение 3 месяцев основатели изучают все, что связано со стартапами, и стараются добиться как можно большего прогресса к демо-дню, когда представят свою компанию инвесторам и СМИ.

Фабрика стартапов со строгим отбором

Секрет уникального успеха YC — сейчас его стартапы оцениваются в $600 млрд — является предметом споров. Безусловно, не последнюю роль в этом сыграли умение принимать лучшие решения, акцент на создании того, что хотят люди (это девиз YC), культура наставничества и сотрудничества, стандартизированные условия инвестирования и немного везения.

Как правило, YC выбирает основателей, которые находятся на очень ранней стадии. Так, в 2023 году в зимний набор вошли 52% претендентов, у которых была только идея, а 77% прошедших отбор не получали доход до начала программы. Такие инвестиции максимально рискованны, поэтому фонд не вкладывает все ресурсы только в одну компанию.

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Как Y Combinator изменил мир

Инвестируя в сотни компаний каждый год, YC повышает шансы на то, чтобы обойти правило, согласно которому большинство вложений окажутся неудачными, но даже небольшое число успешных может окупить все усилия. И, безусловно, у YC было немало успешных инвестиций.

Когда выпускники акселератора начали добиваться успеха, тысячи основателей стали подавать заявки на программы, проводимые дважды в год — летом и зимой. YC выбирал лучших, инвесторы хотели поддержать выпускников YC, и у этих компаний было больше шансов на успех.

Стремление «создавать то, что хотят люди»

Сейчас репутация YC позволяет его партнерам быть крайне избирательными: последний отбор прошли менее 1% претендентов. То, над чем эти компании работают, показывает, что, по мнению обитателей Кремниевой долины, будет определять наше будущее.

На основании этих данных можно сделать вывод, что будущее за ИИ. По подсчетам Sherwood News, в зимней партии YC 2024 года с технологией работают 64% компаний.

В последних наборах YC преобладают компании из области ИИ. Инфографика: Sherwood News

При этом сам акселератор заявлял, что в последней партии участвуют «по крайней мере 50%» стартапов, связанных с ИИ. Вероятно, некоторые из них не создают ничего новаторского в этой области, а просто стратегически внедряют технологию в свой продукт. И их сложно обвинить в том, что, по их мнению, инвесторы вкладывают деньги во все, что похоже на ИИ.

Над чем работают эти основатели? Вот несколько примеров:

пакет программ на базе искусственного интеллекта для индустрии моды;

PowerPoint на базе ИИ;

генератор музыки профессионального качества;

ИИ для роботизированных рук, используемых на заводах;

продукт, который позволит генерировать фильмы по сценариям.

Примечательно, что по наборам YC можно отслеживать циклы ажиотажа вокруг технологий. В 2022 году, когда на вершине популярности были криптовалюты и Web 3, в этой сфере работало 33 стартапа YC, тогда как в последней партии — только 1.

Обширное сообщество

Сейчас истинная суперсила Y Combinator заключается в его сети. В центре сообщества находится Bookface — внутренняя социальная сеть YC. По словам Гарри Тана, CEO и президента YC, она была необходима, поскольку «YC вкладывался во множество компаний, а самое сложное в сообществе — знать, кто в него входит, кому можно доверять и к кому обращаться за помощью».

Это сообщество приобретает все большее влияние и расширяется. Четыре основателя YC — Пол Грэм, Джессика Ливингстон, Роберт Моррис и Тревор Блэквелл — с тех пор переключились на другие проекты. Компанию также возглавляли влиятельные игроки в сфере технологий, среди которых CEO OpenAI Сэм Альтман.

Превращение стартап-инвестиций в мейнстрим

В течение последних 20 лет экосистема технологических стартапов процветала не только благодаря YC, но компания, безусловно, сыграла в этом свою роль.

Взлет YC совпал с тем, что 20-летние миллиардеры появились на обложках журналов, технологические компании стали движущей силой американской экономики, а инвестиции в технологии превратились в мейнстрим на телевидении, в фильмах и книгах.

Показатели венчурного инвестирования выросли за последние 20 лет. Инфографика: Sherwood News

Другими словами, в США предприниматели пользуются наибольшим уважением, чем когда-либо, и в результате, по данным Ассоциации венчурного капитала США, процветает индустрия венчурного капитала.

Стандартные условия сотрудничества

Вероятно, наиболее важным вкладом YC стало то, что акселератор представил стандартизированные инвестиционные документы, благодаря которым инвестировать в «двух человек с крутой идеей» стало немного менее обременительно с юридической точки зрения.

Изначально YC предлагал $20 тыс. в обмен на долю примерно в 6%. Сегодня акселератор вкладывает $500 тыс., которые делят на две части:

$125 тыс. за 7% акций в рамках Простого соглашения о будущем акционерном капитале (SAFE, Simple Agreement for Future Equity);

$375 тыс., которые конвертируются на условиях, реализованных в будущем.

YC придумал SAFE в 2013 году. Соглашение позволяет инвесторам сразу выписывать чек, который на более поздних этапах конвертируется в акции. Стандартизация предложения и юридической документации избавляет от необходимости вести с каждой компанией переговоры по поводу стоимости и оценки. С тех пор соглашение приняли ряд других инвесторов на ранних стадиях.

Спустя почти два десятилетия с момента основания YC стал важным игроком в сфере инвестирования на ранних стадиях, особенно в Сан-Франциско. В конце марта Forbes сообщил, что компания привлекает $2 млрд для своего акселератора и последующих инвестиций. Это в 10 тыс. раз превышает размер капитала, который изначально вложили основатели.

Y Combinator приветствует тех, кто стремится создавать технологии, которые меняют мир, а также зарабатывать много денег. Сама компания преуспела и в том, и в другом.

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Фото на обложке: zoff / Shutterstock