Заём ООО учредителю: нюансы в 2024 году

В 2024 году вопрос предоставления займов ООО своим учредителям по-прежнему актуален. Несмотря на изменения в законодательстве, эта практика продолжает применяться в бизнесе. Однако важно учитывать нюансы, связанные с такими займами, чтобы избежать налоговых и правовых рисков. Антон Баланов, советник Российской Академии Естественных Наук по экономике и социологии, рассказал о нововведениях в законодательстве.

Содержание:

Может ли ООО выдать заём учредителю

Общество с ограниченной ответственностью (ООО может предоставлять займы своим учредителям. Это регулируется статьей 190 Гражданского кодекса РФ и статьей 12 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно законодательству, ООО может выдавать как беспроцентные, так и процентные займы своим участникам. Однако существуют определенные нюансы и налоговые последствия, которые необходимо учитывать при оформлении таких займов.

Беспроцентный заём учредителю ООО

Заём учредителю от ООО имеет ряд особенностей:

1. Отсутствие процентов по займу влечет за собой возникновение у заемщика-учредителя материальной выгоды, которая подлежит налогообложению НДФЛ.

2. Материальная выгода рассчитывается как разница между рыночной процентной ставкой и нулевой ставкой по предоставленному займу. Эта разница признается доходом заемщика-учредителя.

3. С суммы материальной выгоды он должен уплатить НДФЛ по ставке 13% (для резидентов РФ). Кроме того, на сумму материальной выгоды начисляются страховые взносы во внебюджетные фонды.

Образец беспроцентного займа учредителя ООО выглядит так:

«ООО „Эпсилон“ предоставило своему учредителю Петрову П.П. беспроцентный заём в размере 500 000 рублей сроком на 1 год. Рыночная ставка по аналогичным займам составляет 12% годовых.

Материальная выгода Петрова П.П. составит: 60 000 рублей (12% от 500 000 рублей).

С этой суммы Петров П.П. должен уплатить НДФЛ в размере 7 800 руб. (13% от 60 000 рублей) и страховые взносы».

Ограничения на беспроцентные займы:

Законодательство устанавливает следующие ограничения на предоставление ООО беспроцентных займов своим учредителям:

1. Сумма всех беспроцентных займов, выданных ООО своим участникам, не может превышать 50% стоимости чистых активов общества.

2. ООО не вправе предоставлять беспроцентные займы для оплаты долей в уставном капитале.

Несоблюдение данных ограничений может повлечь признание сделки по предоставлению беспроцентного займа недействительной.

Беспроцентный заём или с процентами

ООО может предоставить учредителю как беспроцентный заём, так и процентный. Регулирование этих двух видов займов осуществляется по-разному.

Беспроцентный заём регулируется статьёй 809 Гражданского кодекса РФ. В этом случае заёмщик (учредитель) обязан вернуть только полученную сумму займа. Без уплаты процентов. Такой вид займа является более выгодным для него.

Процентный заём регулируется статьей 807 ГК РФ. Здесь заёмщик (учредитель) обязан вернуть полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование денежными средствами. Размер процентной ставки определяется договором между ООО и учредителем.

Процентный заём со ставкой ниже 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ

Если процентная ставка по займу, выданному ООО учредителю, ниже 2/3 от ставки рефинансирования Центрального банка РФ, то такой заём признаётся контролируемой задолженностью.

Контролируемая задолженность может повлечь за собой налоговые последствия для ООО. Проценты, уплаченные по такому займу, могут быть признаны необоснованной налоговой выгодой и не учтены при расчёте налога на прибыль.

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Процентный заём со ставкой выше 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ

Если процентная ставка по займу, выданному ООО учредителю, превышает 2/3 от ставки рефинансирования Центрального банка РФ, то такой заём не признаётся контролируемой задолженностью.

В этом случае проценты, уплаченные по займу, будут учитываться при расчёте налога на прибыль ООО в полном объёме. Налоговых рисков, связанных с контролируемой задолженностью, в данной ситуации не возникает.

Получается, что ставка процентного займа, превышающая 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ РФ, является более предпочтительной с точки зрения налогообложения.

Как правильно оформить беспроцентный заём

Чтобы оформить договор беспроцентного займа ООО, учредителю необходимо соблюдать следующие требования:

1. Заключить договор займа в письменной форме. Это обязательное условие, установленное статьей 808 Гражданского кодекса РФ. Договор должен быть подписан обеими сторонами.

2. В тексте договора прямо указать, что заём является беспроцентным. Это важно, чтобы избежать возможных споров и претензий со стороны налоговых органов.

3. Оформить передачу денежных средств актом приёма-передачи. Акт подтверждает факт передачи суммы займа от ООО учредителю и служит первичным учётным документом.

4. Вести бухгалтерский учет займа. В бухгалтерском учёте ООО должны отражаться операции по предоставлению и возврату беспроцентного займа учредителю.

Соблюдение этих требований позволит правильно оформить беспроцентный заём и избежать возможных налоговых рисков.

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Договор займа ООО учредителю

Образец займа учредителя с ООО должен содержать следующие условия:

1. Сумма займа. Указывается точная денежная сумма, передаваемая ООО учредителю.

2. Срок возврата займа. Определяется конкретная дата, к которой заёмщик (учредитель) должен вернуть полученные средства.

3. Процентная ставка (если заём процентный). Указывается размер процентов, которые заёмщик обязан уплачивать за пользование денежными средствами.

4. Порядок возврата займа. Прописывается, каким образом и в какие сроки заёмщик должен вернуть сумму займа.

5. Ответственность сторон. Определяются меры ответственности в случае нарушения условий договора.

Помимо этих обязательных условий, в договор могут быть включены и другие положения по усмотрению сторон.

Заключение

Предоставление займов ООО своим учредителям — распространённая практика. Однако она требует тщательного соблюдения всех нормативных требований. Важно правильно оформлять такие займы, учитывать налоговые последствия и минимизировать возможные риски. Только в этом случае ООО сможет избежать претензий со стороны контролирующих органов и обеспечить возврат выданных средств.

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