Основатель «Банки.ру» инвестировал около 250 тыс. евро в приложение для авторазборщиков «СТОК ПРО»

Опрошенные RB.ru эксперты назвали проект перспективным с точки зрения сокращения ручного труда и цифровизации бизнес-процессов. При этом ключевыми барьерами роста могут стать время переключения с ручных или полуавтоматизированных решений, а также общее нежелание участников «обелять» свои операции.

Основатель портала «Банки.ру» и проекта MedAdvisor Филипп Ильин-Адаев стал инвестором b2b-приложения для автоматизации работы авторазборщиков «СТОК ПРО». Инвестиции сделаны исходя из оценки в 1 млн евро.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Ильин-Адаев получил 22,5% в ООО «СТОК ПРО». Основатель и CEO проекта Артем Потехин сообщил RB.ru, что инвестор вложил в компанию порядка 250 тыс. евро. Это первые инвестиции для проекта. Ильин-Адаев также включился в работу над стартапом в качестве ментора.

Сейчас по 22,5% также числятся за основателем Артемом Потехиным и Юрием Буйловым, 27,5% — за Романом Абрамовым, 5% — за Ниной Юркиной.

«СТОК ПРО» автоматизирует работу самозанятых и небольших компаний, которые занимаются разборкой и продажей машин на запчасти. Сервис использует в работе технологии машинного обучения и большие данные.

Приложение решает три ключевые проблемы участников рынка:

Легкое внесение данных по запчастям (с помощью машинного обучения) и их учет;

Проценку запчастей на основе больших данных и рынка;

Публикацию объявлений в классифайдах и других площадках.

Интерфейс «СТОК ПРО»

Сейчас «СТОК ПРО» сосредоточен в основном на формировании команды разработки. В дальнейшем проект планирует выходить на рынок Европы.

Как проект оценивает рынок

С точки зрения сокращения ручного труда, цифровизации бизнес-процессов, снижения трения между участниками проект кажется нужным и перспективным, говорит основатель и СЕO онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей YEZ.ru Владислав Матчин.

«В отличие от сфер онлайн-банкинга, еды, авиабилетов и проживания, автосервисная индустрия, во многом ввиду своей традиционной комплексности, непрозрачности, "заторможенности" участников остается недоинвестированой и недообслуженной. Продукт можно назвать нишевым, при этом целевой рынок по объему кажется значительным — в первом приближении он может составлять до 10% от рынка запчастей для иностранных автомобилей за вычетом расходников, то есть в районе $1,5-2 млрд», — подсчитал основатель YEZ.ru.

Рынок негарантийного ремонта сейчас в разы превышает рынок ремонта по гарантии, отмечает операционный директор «СберАвто» Андрей Кузин. Он также полагает, что стартап можно считать перспективным. «Определенная цивилизация рынка авторазбора может дать стимул к повышению потребления б/у запасных частей в независимых сервисных центрах», — считает представитель «СберАвто».

Интерфейс «СТОК ПРО»

В России агрегаторы по продаже автозапчастей выросли за последний год на фоне роста цен на новые машины и падения производства в прошлом году, сам рынок привлекателен еще тем, что он не имеет гибких автоматизированных сервисов, а по большей степени представлен сайтами по типу классифайдов, добавляет основатель Baza VC Алексей Мосолов.

По словам основателя YEZ.ru, в связи с указанным объемом рынка желание основателей работать как со спросом (автоматизация процесса размещения и ценообразования на классифайдах и маркетплейсах), так и с сорсингом (автоматизация закупок, упрощение учета, аналитика) понятно: «Будет интересно посмотреть, во-первых, в какой модели коммерциализации в конечном счете будет двигаться проект (сервис с платной подпиской или фримиум, собственный маркетплейс с контролем качества и безопасности сделки или что-то иное); во-вторых, кто будет нести ответственность за происхождение запчастей и их остаточный ресурс».

«Стартап имеет высокие перспективы кратного роста, в том числе за счет опытного основателя, долго работающего на этом рынке и имеющего успешный кейс (Потехин, в частности, 15 лет владел и управлял одним из крупнейших в России классифайдом 24auto.ru — прим. RB.ru), однако приобретение 25% доли инвестором на данном этапе может осложнить привлечение следующих раундов, особенно на зарубежных рынках», — полагает основатель Baza VC Алексей Мосолов.

Ключевыми барьерами роста основатель YEZ.ru Владислав Матчин считает transition cost и время переключения с существующих ручных или полуавтоматизированных решений, которыми пользуются авторазборщики, а также общее нежелание участников «обелять» свои операции, привлекать к себе внимание и потенциально терять деньги при уплате налогов.

Кроме того, Матчин указывает на высокую стоимость технической разработки при озвученных планах и «сравнительно небольшой для такой масштабной идеи раунд».

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Фото на обложке: Unsplash