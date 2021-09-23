ЦБ временно не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона

Центральный банк (ЦБ) до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Согласно поправкам, которые вступают в силу 1 октября 2021 года, банки должны отслеживать операции в адрес НКО и все денежные переводы из утвержденного правительством списка стран.

В связи с тем, что изменения потребуют от банков комплекса организационно-технических мер, ЦБ решил воздержаться в период с 1 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года от применения мер за нарушение порядка или сроков представления сведений об операциях в соответствии с поправками в «антиотмывочный» закон. Об этом сказано в письме регулятора в кредитные организации, с которым ознакомились «Известия».

Мораторий на применение к банкам санкций был согласован с Росфинмониторингом.

Поправки в «антиотмывочный» закон, которые расширили перечень подлежащих обязательному контролю операций, были приняты летом 2021 года. Изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес НКО за исключением госорганов или НКО, реализующих программы дошкольного образования.

Кроме того, поправки требуют отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка, утвержденного Росфинмониторингом.

Нововведение значительно увеличило нагрузку на банки, потребовав перенастройки комплаенс-систем, утверждают представители кредитных организаций.

По мнению замглавы Национального совета финансового рынка Александра Наумова, банки не могли исполнить новые требования в срок.

«Затраты на отчетность перед Росфинмониторингом увеличиваются в несколько десятков раз у некоторых организаций. Кроме того, сам закон не продуман с точки зрения технологии его реализации в банках», — отметил Наумов.

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