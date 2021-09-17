ЦБ создаст банкам конкурентов для сдерживания комиссий по операциям

Центральный Банк (ЦБ) позволит бизнесу использовать небанковские платежные сервисы, что будет сдерживать банковские комиссии, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Для этих целей ЦБ планирует ввести в регулирование категорию небанковских поставщиков платежных услуг.

Председатель ЦБ пояснила, что технологии усиливают конкуренцию не только между банками, выравнивая правила игры (это большинство банков приветствует), но и между банками и другими организациями. Регулятор хочет, чтобы банки видели новых конкурентов, выстраивали свою политику с оглядкой на них.

«Мы как регулятор всегда будем приветствовать конкуренцию, которая позволяет снижать стоимость услуг для конечного потребителя. Так, мы планируем ввести категорию небанковских поставщиков платежных услуг, которые смогут работать и с бизнесом, и с гражданами. Это означает, что дальше сохранять высокие комиссии за платежные услуги будет очень и очень трудно», - передает ТАСС слова Набиуллиной.

Глава регулятора отметила, что сейчас некоторые платежные системы и банки, пользуясь своим монопольным положением, зарабатывают сверхдоходы на стандартных платежных операциях, а бизнес вынужден мириться с этими высокими издержками.

При этом ЦБ не будет допускать регуляторного арбитража. «Не будет так, что заниматься платежами удобнее, если ты находишься за периметром финансового сектора. Мы будем устанавливать требования к размеру чистых активов, квалификации и деловой репутации менеджмента, сегрегации клиентских средств и так далее» — подчеркнула Набиуллина.

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