ЦБ поднял курс доллара выше 100 рублей

Банк России установил официальный курс доллара США на среду, 20 ноября, на уровне 100,0348 рубля, следует из данных на сайте регулятора. Последний раз официальный курс американской валюты превышал 100 рублей в октябре 2023 года.

Курс евро на 20 ноября, по данным ЦБ, составляет 105,7338 рубля, курс юаня — 13,7744 рубля.

Относительно 19 ноября официальный курс доллара поднялся примерно на 9 копеек. Во вторник он составлял 99,943 рубля, курс евро — 105,4606 рубля, юаня — 13,7597 рубля.

С июня 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро на основе данных банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке. До введения санкций против Мосбиржи курсы устанавливались на основе данных площадки по сделкам с валютами.

По данным «Финама», который транслирует котировки российского межбанковского рынка, курс доллара превысил 100 рублей еще 14 ноября. На максимуме в тот день американская валюта торговалась по 100,72 рубля.