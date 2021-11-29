Банк России сохранит жесткую кредитно-денежную политику до возвращения инфляции к 4%

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — передает ТАСС слова Набиуллиной.

Председатель ЦБ подчеркнула, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, не изменить ожидания людей, то экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить.

Набиуллина также не исключала, что в декабре 2021 года ключевая ставка может быть повышена на 1 п.п. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

По ее словам, масштабные антикризисные меры поддержки отраслей экономики уже должны быть завершены, нужно переходить к адресным мерам.

«Восстановление неоднородно, новые волны пандемии могут приводить к введению новых ограничений, влияющих на разные отрасли экономики. Но масштабные антикризисные меры уже должны быть завершены, им на смену приходят более адресные, помогающие именно пострадавшим людям и компаниям», — отметила Набиуллина.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. Регулятор прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Однако на прошлой неделе Банк России убрал из документа по инфляционным ожиданиям прогноз на конец текущего года.

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