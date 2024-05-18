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ЦБ может начать маркировку ценных бумаг эмитентов с низким уровнем раскрытия информации

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Банка России Петр Ломакин заявил, что ЦБ РФ может начать тестирование механизма обособления ценных бумаг эмитентов с низким уровнем раскрытия информации уж через несколько месяцев.

ЦБ может начать маркировку ценных бумаг эмитентов с низким уровнем раскрытия информации

Обсуждения способов такого выделения на бирж компаний, не раскрывающих информацию, идут уже с середины мая. И сейчас анализируют непосредственно введение маркировки ценных бумаг.

«В принципе, история, на мой взгляд, не очень сложная и может быть реализована достаточно быстро, в течение буквально нескольких месяцев», — цитирует Петра Ломакина РБК прямо из «кулуаров форума "Инвест Weekend"».

Причиной «обособления» станет уровень раскрытия «меньше определенного минимума, который защищает права инвесторов на информацию» (этот минимум пока тоже еще только обсуждается).

Точные сроки будут зависть от переговоров регулятора, эмитентов и бизнеса. ЦБ нужно «нащупать грань» между интересами всех сторон, добавил собеседник РБК: «Нужна дискуссия как с экспертным сообществом, так и с эмитентами. Нужно соблюсти грамотный баланс».

При этом глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов уверен, что маркировать надо и бумаги эмитентов с большой долей государственного участия, поскольку у них есть «особенности корпоративного управления», которые могут не учитывать интересы миноритариев.

Фото на обложке: Unsplash

 

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