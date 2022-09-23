Ozon разъяснил принципы реструктуризации облигаций

Компания Ozon сообщила, что согласовала условия реструктуризации займа на $750 млн. с кипрским офисом Ozon Holdings и комитетом держателей облигаций.

Окончательное решение по реструктуризации примет собрание держателей облигаций 17 октября, как указано в официальном сообщении в Telegram-канале маркетплейса.

Для принятия положительного решения за него должны проголосовать не менее 75% всех держателей бондов при условии «явки» двух третей от общего количества владельцев ценных бумаг.

Ozon предлагает погасить облигации досрочно, причем сделать это можно будет как в рублях, так и в долларах – по выбору самого владельца ценных бумаг.

«Выплаты в рублях составят до 85% от стоимости облигаций, в долларах – до 67%, включая начисленные проценты и выплату по соглашению о неотчуждении. Погашать облигации будем из собственных средств», – уточняют в компании.

Для досрочного погашения необходимо собрать согласия у держателей облигаций (Сonsent Solicitation). И сейчас Ozon как раз направил запрос всем владельцам ценных бумаг. И предстоит дать принципиальное согласие/несогласие и выбрать валюту выплат.

В Ozon сообщают, что владельцы 35,9% выпуска уже заранее согласились на предложенные условия и подписали с кипрской компанией специальное соглашение о неотчуждении.

Те владельцы облигаций, которых не устроят условия, получат (при общем положительном решении) выплаты в долларах в течение года.

Выплаты в долларах оказались возможны благодаря согласованным действиям с кипрской Ozon Holding, которые позволили получить одобрение операций с нерезидентами со стороны Минфина.

Осталось только получить все необходимые подтверждения от санкционных органов в Великобритании и на Кипре.

Напомним, что Ozon выпустил облигации на $750 млн в феврале 2021 года и планировал гасить их только в 2026 году, но санкции заставили компанию изменить стратегию.

Поскольку NASDAQ приостановила торги бумагами Ozon’а, а у владельцев появилось право потребовать досрочно погасить долг, компания не раз предупреждала о возможном техническом дефолте в случае заявления этих требований.

В результате благодаря переговорам с инициативной группой держателей облигаций, с одной стороны, и кипрским офисом, с другой, удалось избежать мер принудительного взыскания и добиться в итоге искомой реструктуризации.

Фото на обложке: Ozon