ЦБ рекомендовал брокерам отказаться от заградительных комиссий на вывод ценных бумаг

Центробанк направил брокерам и депозитариям письмо, в котором предупредил о недопустимости заградительных комиссий на вывод ценных бумаг. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе регулятора.

Как выявил Банк России, некоторые брокеры и их депозитарии выставляют высокие тарифы на перевод ценных бумаг в иные финансовые организации. Это делается с целью удержать клиентов.

Например, такая тенденция обнаружилась среди неподсанкционных брокеров, которые не хотят лишиться клиентов, перешедших от попавших под ограничения инвесткомпаний.

Например, когда весной 2022 года США наложили блокирующие санкции на ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка и «Открытие», брокерам пришлось перевести активы клиентов на счета в депозитариях других участников.

Как указали в ЦБ, порой стоимость перевода ценных бумаг превышает даже рыночную стоимость инвестиционного портфеля. При этом регулятор отмечает низкое число жалоб по этой ситуации, поэтому ЦБ успевает обработать заявки на ранней стадии.

При этом ЦБ рекомендует финансовым организациям не создавать препятствий для клиентов, которые ходят перейти к другим брокерам. В том числе если клиенты вынужденно перевели активы к другому депозитарию из-за санкций. Брокерам следует зафиксировать минимально возможные тарифы, подчеркивает регулятор.

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