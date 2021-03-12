Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест

Традиционный финтех-привет всем, кто читает эту колонку!

Сервис VK Pay запустил бонусную программу с кешбэком от 2% и выпустил виртуальную карту VISA. Кешбэк идет бонусами, которыми можно оплачивать до 20% стоимости покупки.

Тинькофф встроили своего виртуального Олега в Clubhouse. Не совсем понимаю, зачем это сделано. На ум приходят только слова «пиар» и «хайп». Хотя вариант про расшифровку комнат в ТГ вполне себе ничего!

В ЦБ хотят чтобы к 2023 году 25% всех межбанковских переводов приходилось на СБП. Ну, пока СБЕР будет прятать настройки СБП в глубинах Сбер Онлайн, такая цифра вряд ли достижима в такие сроки. Как думаете? А еще ЦБ РФ начнет тестировать цифровой рубль в 2022 году: «К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить прототип платформы цифрового рубля — некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать еще будет пока нельзя».

Разбор нового отчета KPMG Pulse of Fintech от Bloomchain: в 2020 году глобальные инвестиции в финтех-сектор превысили $105 млрд.

Как минимум одно банковское приложение на смартфоне/планшете есть почти у всех. Но так ли это безопасно? Тут смотря с какой стороны посмотреть. Киберпреступники, например, постоянно ищут новые уязвимости, в том числе и в приложениях банков. Будьте бдительны!

Почему российские стартапы начали опасаться брать «госденьги»? Глава Skolkovo Ventures про сложившуюся ситуацию.

Что изменилось на рынке финтеха в 2020 году, какие задачи сейчас стоят перед его участниками и что нас ждет в 2021-м? Рассказывают эксперты из QIWI, Точка, Сравни.ру и Сбера.

Frank RG составили карту финтеха: проанализировали стартапы, запущенные в 2020 году, и выбрали топ-15 по объему привлеченных за год инвестиций.

У Газпромбанка, оказывается, есть кредитка с грейсом до полугода! И ее даже уже на Храни Деньги обозрели: «длинный грейс-период и вполне гуманные условия бесплатного обслуживания».

Что там с голосовыми помощниками сейчас и чего ждать в будущем? Простые команды «сделай»? А вот и нет, на самом деле это только начало того, что возможно в будущем.

Новости блокчейна со всего мира в новом дайджесте Кометрики: JPMorgan, NBA, Parity Technologies, Газпромнефть и другие инноваторы.

«Яндекс» официально запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Для начала работы, пользователям необходимо привязать банковскую карту к своему аккаунту.

X5 Retail Group подключила систему оплаты товаров с помощью биометрических данных на кассах самообслуживания в магазинах «Перекресток».

Revolut Вank вышел на рынок еще 10 европейских стран: Болгарии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Греции, Латвии, Мальты, Румынии, Словакии и Словении. Когда там уже в РФ-то?

Рисерч Прикольное исследование провели на VC — ребята из Pokupo решили подключить все им известные платежные системы сразу и посмотреть, кто из них быстрее. Результат вплоне себе неплох!

Каково текущее состояние главных трендов развития ИИ в 2020? Вышел один из главных отчетов года по ИИ — 4-й годовой отчет Стенфордского центра HAI — «2021 AI Index».

Citibank выпустили большое исследование про биткоин — At the tripping point. Просто оставлю здесь цитату: «Биткоин — это доказательство того, что то, как мировые правительства и экономические системы представляют себе деньги, больше не работает».

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