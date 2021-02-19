Альткоины и платежный сервис от «Тинькофф»: финтех-дайджест

Всем привет!

Эльвира Сахипзадовна выступила онлайн на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ: «Мы не видим ничего хорошего в том, чтобы постоянно вводить новые ограничения, но наш рынок не на таком этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада. Мы будем использовать прямые ограничения до тех пор, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе».

Быстро, однако ж! «Тинькофф» таки запустили свой платежный сервис – Касса. Сервис доступен любым компаниям, в том числе среднему и крупному бизнесу, даже без расчётного счёта в банке.

Дайджест ребят из КОМЕТРИКИ: цифровой рубль, обзор лучших источников получения грантов для блокчейн-разработчиков, деривативы на блокчейне и многое другое.

Всплыла схема, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему ДБО путем подмены номера счета отправителя. ПОКА никто не пострадал.

Колонка Дениса Ефремова о демо-дне глобального акселератора 500 Startups: «Русскоговорящих стартапов в последнем наборе 500 Startups насчиталось почти 25%! 7 из 29 стартапов. Это уже похоже на тенденцию!»

Ребята из Opera анонсировали собственный финтех-сервис прямо в браузере: «со встроенным текущим банковским счетом, бесплатной виртуальной дебетовой картой от Mastercard и с поддержкой Google Pay».

Анна Кузьмина (Банк 131) о том, зачем финтех-компании банковская лицензия и как необанк может конкурировать с традиционными банками и крупными платежными сервисами. Страницы 36-38.

Запомните! Не «фиджитал», а «hugital». Росбанк проработал новый формат отделений — hugital (human + digital)! Боже мой, когда же это все кончится? Росбанк, услышьте меня, вам не «новый формат отделений» надо изобретать, а кое-что другое...

Степан Пашко, QIWI Казахстан, рассказывает Forbes о том, какие тренды на отечественном рынке электронных платежей нас ждут в 2021 году и как lifestyle-банкинг поможет упростить повседневные задачи.

Как в Affirm увидели способ преобразовать концепцию «покупай сейчас, а плати потом» под молодую аудиторию, и что из этого вышло? Спойлер: бизнес на миллиард.

У Храни Деньги обновился их полезный материал «Оплата картой 2021: Что? Где? Когда?» — материал о наиболее выгодных картах для оплаты в той или иной категории ТСП.

В Уралсибе начали использовать платформу ABBYY Timeline для интеллектуального анализа бизнес-процессов в кредитовании. Можно анализировать данные из workflow систем, АБС, Word, Excel и браузеров.

Интересный материал об альткоинах. Пока биток штурмует новые позиции, самое время задуматься о создании портфеля из альтов. Например, Dogecoin! Даже Маск за него топит! Или не стоит?

Telegram решил привлечь денег. Логично, жить то надо на что-то. Привлечь хотят минимум $1 млрд через конвертируемые облигации, размещать на бирже не будут. Говорят, российские инвесторы уже начали получать предложения.

Исследование «Платформа для вашего будущего» от PwC — к 2030 году прирост мирового ВВП благодаря применению технологии 5G составит $1,3 трлн США. В мире 5G будет одним из ключевых драйверов для восстановления после COVID-19.

Спасибо за чтение. Приходите через недельку!