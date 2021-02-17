Финтех для двоих: каким должен быть банкинг для современных пар

Сооснователь финтех-платформы Zeta Адити Шекар в течение трех лет изучала, как пары управляют своими финансами. Затем она объединила эти знания в венчурный стартап для нужд современной семьи: Zeta позволяет открыть общий счет и совместно использовать финансы. Поговорим об особенностях такой системы и планах на будущее развитие.

Шекар и ее партнер по бизнесу Кевин Хопкинс собрали $1,5 млн в раунде, проведенном Deciens Capital и Precursor. В нем также участвовали руководители таких компаний, как Chime, Square, PayPal, Venmo, Google, Facebook и Weight Watchers. По словам Шекар, 57% капитала было предоставлено женщинами и цветными людьми.

Шекар решила основать компанию после того, как столкнулась с денежным вопросом в процессе разрыва отношений. По ее словам, Zeta должен решить все эти проблемы. Несмотря на то, что платформа входит на рынок как инструмент для пар, Шекар рассматривает свой стартап как помощника для любой современной семьи.

Zeta помогает упростить такие транзакции, как запрос оплаты за квартиру, разделение счета на покупки в магазинах и обеды в ресторанах, а также выплата пособий.

Стартап предоставит цифровой слой для банковских услуг, который можно интегрировать с уже существующими счетами. Пары, скачавшие Zeta, получают по карте на каждого, которая позволит им тратить средства из совместного аккаунта. На данный момент есть два способа использовать платформу:

для оплаты постоянных счетов (аренда или ипотека);

в качестве сберегательного аккаунта для общих целей (путешествия и крупные совместные покупки).

Пользователи могут напрямую переводить любые суммы из основных банковских счетов в Zeta, а затем тратить общие средства через карту Zeta. Платформа зарабатывает на комиссиях при переводе, часть из которых уходит Zeta, а другая — в банк.

«‎Институты всегда относились к людям как к участникам одиночной игры»‎, — считает Шекар.

По ее мнению, финтех-сфера гораздо более социальна, чем кажется. Успех Zeta завязан на идее о том, что люди хотят эффективно разделять финансы на постоянной основе. Создатели считают, что культура обращения с деньгами готова перейти от индивидуализма к коллективизму.

Так зародился многопользовательский финтех — социально ориентированные и удобные для потребителей финансовые услуги. Другие стартапы тоже обратили на это внимание. Например, платформа Braid, которая предоставляет возможность совершать транзакции различным структурам — от совместных домохозяйств до сторонних и креативных проектов.

Главное отличие Zeta от Braid заключается в том, что она ориентирована исключительно на пары и семьи, которым нужно оплачивать счета и откладывать деньги. По словам Шекар, в будущем планируется расширять функционал, например добавить налоги или добрачные контракты. На данный момент аккаунт Zeta может принадлежать только двум людям, в то время как у совместного счета Braid может быть несколько владельцев.

Главное затруднение для Zeta состоит в том, что люди не всегда достаточно доверяют друг другу, чтобы использовать общий счет. Индивидуализм возникает не из-за недостатка инструментов — многие просто предпочитают хранить деньги при себе.

«‎Чтобы открыть совместный счет, нужно доверять своему партнеру», — говорит Шекар.

Конечно, у общих финансов есть и свои минусы в случае разрыва отношений. «‎Функция на случай расставаний стала первой из разработанных нами»‎, — рассказывает Шекар. На данный момент в Zeta нет конкретных способов определить, что произойдет с деньгами в общем аккаунте, если пара разойдется. Приложение не требует, что люди разделили их пополам.

Стартап хочет добавить функцию, которая при создании аккаунта позволит выбрать, что произойдет с ним в случае закрытия.

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