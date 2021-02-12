Стоит ли инвестировать в биткоин и конец хайпа вокруг блокчейна: финтех-дайджест

Здравствуйте, друзья! Сожалею, что какое-то время вы не могли насладиться пятничным дайджестом — я болел. Но теперь выздоровел и всё в порядке — ПЦР отрицательный, и это отлично!

Пандемия, цифровизация и упрощение оказания услуг сыграли свою роль — спрос на цифровые карты в 2020 увеличился на 50%, тем более, что банки еще и бонусы по ним дополнительные предлагают и останавливаться не собираются.

В Forbes назвали 50 компаний с доходом или капитализацией более $1 млрд в год, которые применяют в своей деятельности технологию блокчейн. Даже есть одна из РФ — «Норникель».

Яндекс готовится запустить свой собственный платежный сервис? Yandex Pay — а именно так он будет называться — позволит сохранять данные банковских карт и использовать их для безналичной оплаты.

Рекомендации по формированию личной финансовой экосистемы частного пользователя от Markswebb хотите? Полезный материал для всех, кто создает финтех-приложения и стремится дать клиентам хороший пользовательский опыт.

Как российские компании оценивают свой уровень цифровой зрелости? В ABBYY и PWC решили провести такое исследование и пришли к весьма интересным результатам. Спойлер: на троечку.

Зачем Володька сбрил усы... Ой, простите! Зачем Ашан продал свой Оней-банк и что из этого вышло? Миша Попов из TalkBank считает, что торговой сети не нужна лицензия банка, а сотрудничать выгоднее с финтехом.

Насколько вырастут доходы розничных банков, как PayPal удалось первым из иностранцев выйти на китайский рынок цифровых платежей и для кого Mastercard в пять раз повысил комиссии? Всё здесь.

Хайп вокруг блокчейна прошел и технология пошла в массы, «началась эпоха ее практического использования». Исследование Sk-технологии распределённого реестра через призму патентного ландшафта. В статье рассказывается: кто мировые лидеры, какая позиция у России, какие прогнозы, какие кейсы уже реализуются в мире.

На ICT.Moscow вышла колонка эксперта ДИТ Москвы Кирилла Полякова о том, как в столице было организовано голосование на блокчейне в 2020 году.

Visa объявила о запуске программы Visa Everywhere Initiative 2021. Участникам необходимо подать заявку до 7 мая (на английском языке). Финал регионального конкурса запланирован на 8 июня, а финал всемирного — на 14 сентября 2021 года.

А Mastercard начнет работать с несколькими криптовалютами, правда, пока не ясно, с какими. Но не спешите радоваться, ПС будет поддерживать только стейблкоины, которые обеспечены реальными активами.

CEO TTM Bank (To The Moon Bank) Владислав Утушкин рассказывает о том, какое будущее ждет платежные инструменты для криптовалют. В принципе, всё по делу. НО! Я знаком с этим «банком» и считаю, что ТТМ могли бы, для начала, сделать нормальное приложение для смартфонов, а уже потом в рассуждения пускаться.

приложение для смартфонов, а уже потом в рассуждения пускаться. Ну и сразу вот это почитаете: биткоин из «игрушки для гиков» уже давно превратился в высокорискованный инструмент для инвестиций. Так стоит ли в него инвестировать? Следовать ли примеру Илона Маска?

Как у них?

В Пекине запускают эксперимент, в рамках которого горожанам будут платить за отказ от традиционных денег в пользу цифрового юаня. Сергей Семенович, когда в Москве ждать подобного эксперимента?

Интересная история в США разворачивается — там лоббисты пытаются убедить администрацию Байдена в необходимости более строгого регулирования финтех-компаний из-за их конкуренции с банками. Ах-ах! Банкстеры совсем не палятся.

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Любопытная запись эфира из Финансового университета — Аксаков (ГД РФ), Генкин (IF24) и Достов (АУРЭДиДП) собрались поговорить о будущем криптовалют. Если коротко: кругом пузырь, крипта ничем не обеспечена, а блокчейн — голова. Как минимум, стоит посмотреть и послушать.

Юрий Мильнер в «Русские норм» о том, как участвовал в ICO TON и своем желании «напрямую» инвестировать в Telegram. Ну и вообще про инвестиции... Толково!

Настя Ускова из Рокетбанка в гостях у «Вика бизнес-чика». Почему закрылся «Рокет»? Какие были допущены ошибки и какие альтернативы «Рокетбанку» есть в России сейчас. Как правильно привлекать инвестиции и чем женщины отличаются от мужчин при работе с ними?

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