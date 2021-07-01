ЦБ назовет теневые банки, «Мир» примут везде, ФНС предупредит о блокировке: какие законы вступили в силу в июле

В июле в России вступает ряд новых законов. Так, меняются правила блокировки расчетных счетов компаний — налоговая теперь будет уведомлять об этом заранее, ЦБ получает право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний и пенсионных фондов, а карты «Мир» теперь обязаны принимать даже мелкие торговые точки. RB рассказывает о нововведениях.

Налоговики предупредят о блокировке счетов

С 1 июля в правила блокировки расчетных счетов компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) вносится небольшое послабление. Так, налоговики смогут уведомлять владельцев счетов о том, что они не подали декларации и что счет скоро будет заблокирован. Предупреждать будут за 14 рабочих дней до дня принятия решения о блокировке. Это позволит компаниям и ИП исправить недочеты, чтобы не допустить заморозки счетов. Речь идет именно о праве, но не об обязанности налоговой инспекции предупреждать о блокировке счетов.

Принимать карты будут даже мелкие торговые точки

С 1 июля порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться картой, снижается с 30 млн до 20 млн руб. Выручка учитывается за предыдущий год.

Таким образом, эта обязанность распространяется на совсем небольшие торговые точки (не исключая интернет-магазины), заведения общепита, парикмахерские и т.д. Это второй этап расширения приема безналичных платежей в этом году: с 1 марта порог выручки снижен с 40 млн до 30 млн руб.

Не использовать POS-терминал можно только в двух случаях: нет доступа к интернету или к мобильной связи либо выручка в конкретном магазине за предыдущий год не достигла 5 млн рублей. Второй случай касается организаций и ИП, открывших несколько магазинов: если выручка по всем точкам за прошлый год была выше 20 млн рублей, но в отдельном магазине составила менее 5 млн рублей, то терминал там можно не ставить.

Закон требует принимать карты «Мир», но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт.

ИП обязали пользоваться онлайн-кассами

Индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных работников, которые сами выполняют работы, оказывают услуги или продают товары собственного производства, с 1 июля обязаны использовать онлайн-кассы. Таким образом, закончилось действие отсрочки, которую им предоставили в 2019 году.

Отсрочка действовала согласно федеральном закону от 6 июня 2019 года №129-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

До 1 июля онлайн-кассы могли не применять те, кто работал как ИП без наемных работников и оказывал, например, услуги частного характера.

Теперь применять кассы должны все те, кто не указан в ст. 2 закона о контрольно-кассовой технике (№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»). При этом некоторые индивидуальные предприниматели могут не использовать онлайн-кассы. В том числе те, кто применяет налог на профессиональный доход, осуществляют расчеты в труднодоступной местности, ряд ИП на патентной системе налогообложения.

ЦБ назовет имена теневых банкиров

Банк России с 1 июля получает право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний и пенсионных фондов, а также право инициировать через суд оперативный арест счетов, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц, если в капитале организации возникла дыра. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности. Но так и не принят закон о праве ЦБ перекрывать им выезд за границу.

Для банков, страховщиков и НПФ закрепляется обязанность определять на постоянной основе контролирующих их лиц и направлять информацию об этом Банку России (вопрос определения контролирующего лица увязан через критерии закона о банкротстве). Первый раз они должны будут отчитаться по новым правилам до начала сентября. Банк России опубликует эти перечни на своем сайте (по каждой организации — свой список), а если сочтет, что данные неполны, может их дополнить своим решением — в этом принципиальное отличие от действующего порядка.

Банк России за предыдущие годы проделал большую работу по публичному раскрытию структуры собственности (иногда довольно запутанной) своих поднадзорных, она ляжет в основу будущих перечней. Информация уже раскрыта с достаточной степенью корректности, однако структура собственности не статична, и Банк России ведет ее непрерывный мониторинг, сказал его представитель.

Для жалоб на решения контролеров появился регламент

С 1 июля меняется порядок обжалования действий и решений федеральных контрольных ведомств: устанавливается единый регламент рассмотрения жалоб, весь процесс переходит на площадку портала госуслуг, вводится правило о том, что перед обращением в суд нужно сначала обязательно подать жалобу в контрольный орган. Ответ должен прийти в течение 20 рабочих дней. Это сэкономит время, силы и нервы на взаимодействие с контролерами.

Такой порядок касается основных видов контроля, который осуществляют 19 ведомств, включая МЧС, Федеральную налоговую службу, Роскомнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор. До 1 июля обязательное досудебное обжалование работало в экспериментальном режиме, в пилоте участвовали МЧС, Росздравнадзор, Ростехнадзор. На все виды контроля оно распространится с начала 2023 года.

Также с 1 июля 2021 года начнет действовать новый закон о государственном и муниципальном контроле. Он, в частности, закрепляет возможность мониторинговых закупок товаров и услуг (в режиме "тайного покупателя") и инспекционных визитов, которые длятся не более одного дня и не столь трудозатратны для предпринимателей, как обычная проверка. Плановые проверки утрачивают роль основного инструмента контроля.

Из продажи исчезнут дешевые сигареты

С 1 июля сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля за пачку. Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже три месяца, но в течение этого срока рознице разрешалось продавать остатки дешевле, если товар был закуплен до 1 апреля. С учетом роста акцизов в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

Всего же доля налогов в пачке легальных сигарет составляет около 66%. Ранее, наоборот, рассчитывалась максимальная розничная цена на табачную продукцию, а минимальная цена должна была составлять 75% от максимума. Отсюда — огромное количество нелегальных сигарет по 60 рублей за пачку. Теперь они будут автоматом считаться нелегальными. Из-за нелегального табака федеральный бюджет теряет около 100 млрд в год, оценивал ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Транспортный налог больше не будут пересчитывать

С 1 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от перерасчета транспортного налога в сторону его увеличения (относительно ранее уплаченной суммы налога). Такая норма уже действует в отношении налога на имущество и земельного налога. Перерасчет транспортного налога физлица не будет проводиться, если он (независимо от оснований) он ухудшает положение налогоплательщика.

Исключается выплата пенсий на карты VISA и Maestro

С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Завершается начатый еще в 2017 году поэтапный перевод выплат из бюджета гражданам на национальные карты, пандемия затянула этот процесс на год.

Банк России трижды разрешал банкам откладывать срок окончательного перевода социальных выплат на «Мир», изначально он был установлен еще на 1 июля 2020 года, затем — на 1 октября, потом — на 1 января 2021 года, но в итоге крайний срок был сдвинут еще на полгода.

Переболевшие COVID смогут бесплатно пройти обследование

С 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию, включающую дополнительные обследования. Вступает в силу постановление правительства, которое вносит изменения в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. В первую очередь на углубленную диспансеризацию планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме.

В Минздраве рассказали, что проводиться углубленная диспансеризация будет в два этапа. Первый включает семь обязательных обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию (исследование дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Причем все эти обследования можно будет пройти за один день.

При этом плановая диспансеризация охватит более 30 млн россиян в этом году, напоминают в АНО «Национальные приоритеты». Объемы профилактической медицинской помощи будут ежегодно увеличиваться. К 2024 году плановой диспансеризацией и профилактическими медосмотрами будет охвачено не менее 70% россиян.

Узнать о льготах станет проще

С 1 июля для информирования граждан о мерах соцподдержки будут использоваться сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Как пояснили в Минтруде, в ней собрана полная информация о всех гражданах, которым полагаются льготы и пособия. Она постоянно обновляется, в нее направляют данные разные ведомства.

Благодаря системе ЕГИССО граждане смогут оперативно получать консультацию о своих правах на пособия и льготы. Информирование будет доступно на портале госуслуг, а также по телефону. На базе Пенсионного фонда России создается Единый контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412. На первом этапе проконсультироваться можно будет по федеральным мерам соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экспертизы.

Коммунальные услуги подорожают

С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги. Правительство ежегодно устанавливает максимальные индексы увеличения этих платежей. Существеннее всего в этом году тарифы могут повыситься в Чечне (на 6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Самое низкое повышение будет в Мурманской области - не более чем на 3,2%. В целом по стране тарифы должны вырасти на 4%. Но фактический размер индексации будет даже ниже, отмечает ФАС - около 3,3%. В прошлом году плата за коммунальные услуги выросла на 3,1%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Vicdemi/Depositphotos