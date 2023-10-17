ЦБ утвердил перечень системно важных кредитных организаций. Как и в прошлом году, в него вошли крупнейшие российские банки. Всего в перечне 13 компаний – это Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ и другие.

ЦБ утвердил перечень системно важных банков — в него вошли Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и другие