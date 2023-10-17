ЦБ утвердил перечень системно важных банков — в него вошли Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и другие

ЦБ утвердил перечень системно важных кредитных организаций. Как и в прошлом году, в него вошли крупнейшие российские банки. Всего в перечне 13 компаний – это Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ и другие.
Банк России опубликовал перечень системно важных кредитных организаций. Полный список таких организаций указан на сайте Банка России.
Все попавшие в перечень организации являются крупнейшими российскими банками. Они уже состоят в этом перечне в течение двух лет. Это «ЮниКредит Банк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, «Московский кредитный банк», «ФК Открытие», «Росбанк», «Тинькофф-банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».
В перечень входят организации, работа которой является наиболее важной для сохранения функционирования банковской системы. По данным ЦБ, на участников перечня приходится 78% общих активов банковского сектора России.
Последний раз ЦБ обновлял перечень системно важных банков в 2021 году. Тогда в него включили «Тинькофф-банк».
Фото на обложке: Mistervlad /
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