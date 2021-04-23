ЦБ повысил ключевую ставку до 5%

Центробанк продолжил повышение ключевой ставки, следуя ранее заявленному обещанию — вернуть российскую экономику к докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. Это значит, что повышение ключевой ставки продолжится.

Центробанк повысил ключевую ставку 0,5 процентных пункта — теперь она составляет 5%. С сегодняшнего заседания регулятор начал публиковать также прогнозную траекторию ставки.

Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3 -4%. Как полагает регулятор, российская экономика вернётся к своему докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. В 2022–2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5–3,5 и 2,0–3,0% соответственно.

При базовом сценарии инфляция должна составлять в среднем в 2021 году 5,4—5,8%, а цена на нефть Urals — $60.

С 1 января по 25 апреля 2021 года средняя ключевая ставка была равна 4,3%, с 26 апреля до конца 2021 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5,0-5,8%. По прогнозу ЦБ, в среднем ключевая ставка в 2021 году должна составить 4,8–5,4%. В 2022 году — 5,3–6,3%. В 2023 году — 5–6%.

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Фото: AK55/Depositphotos