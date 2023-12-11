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Банк России установил порядок продажи заблокированных иностранных активов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России установил порядок продажи заблокированных иностранных активов. Согласно решению совета директоров ЦБ, их можно продать нерезидентам за деньги со счетов типа «С». Продаже подлежат только бумаги, которые учитываются в НРД.

Банк России установил порядок продажи заблокированных иностранных активов

ЦБ на заседании совета директоров определил порядок продажи заблокированных иностранных ценных бумаг нерезидентам. Он описан в сообщении Банка России.

Согласно решению ЦБ, продажа возможна за деньги со счетов типа «С». Ей подлежат только бумаги, которые учитываются в национальном расчетном депозитарии. Инвесторы смогут подать заявки на сумму не более 100 тыс. рублей.

Нерезиденты в свою очередь должны подать заявку на покупку заблокированных активов. Приобретенные бумаги будут зачислены на транзитные счета депо.

Правительственная комиссия установит порядок расчета стоимости активов, правила и условия проведения торгов.

Фото на обложке: KVN1777 / Shutterstock

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