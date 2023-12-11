Банк России установил порядок продажи заблокированных иностранных активов. Согласно решению совета директоров ЦБ, их можно продать нерезидентам за деньги со счетов типа «С». Продаже подлежат только бумаги, которые учитываются в НРД.

ЦБ на заседании совета директоров определил порядок продажи заблокированных иностранных ценных бумаг нерезидентам. Он описан в сообщении Банка России.

Согласно решению ЦБ, продажа возможна за деньги со счетов типа «С». Ей подлежат только бумаги, которые учитываются в национальном расчетном депозитарии. Инвесторы смогут подать заявки на сумму не более 100 тыс. рублей.

Нерезиденты в свою очередь должны подать заявку на покупку заблокированных активов. Приобретенные бумаги будут зачислены на транзитные счета депо.

Правительственная комиссия установит порядок расчета стоимости активов, правила и условия проведения торгов.

Фото на обложке: KVN1777 / Shutterstock