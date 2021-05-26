ЦБ рассказал о валютной «дыре» в 15 миллиардов

Центробанк обнаружил рекордную «дыру» в валютном балансе банковской системы страны — к 1 мая её размер достиг 15 млрд долларов. Начальник аналитического управления банка БФК Максим Осадчий объяснил, с чем связано появление «дыры» и что это значит.

Отрицательные чистые валютные активы российских банков к 1 мая достигли 15 млрд долларов, что стало рекордной «дырой» в валютном балансе российской банковской системы. Об этом свидетельствует отчёт Центробанка.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в разговоре с РИА Новости отметил, что формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы.

«По существу, банки ставят, без учёта их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — объяснил эксперт.

По словам Осадчего, отрицательные чистые валютные активы сформировались ещё в ноябре и продолжали расти вплоть до мая.

На 1 мая банки располагали лишь 12,2 млрд долларов, в то время как у населения было 91,3 млрд долларов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Vicdemi/Depositphotos