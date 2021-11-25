Центральный банк (ЦБ) установил тарифы для банков за переводы между юридическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора. Тарифы ЦБ по таким операциям для банков составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

ЦБ установил тарифы для банков при переводах в СБП между юрлицами