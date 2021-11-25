ЦБ установил тарифы для банков при переводах в СБП между юрлицами

Центральный банк (ЦБ) установил тарифы для банков за переводы между юридическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора. Тарифы ЦБ по таким операциям для банков составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.
«Это позволит банкам заранее просчитать бизнес-модели по мере готовности реализовать у себя новые возможности системы», — говорится в сообщении.
Планируется, что переводы между юрлицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых станут доступны в СБП с 1 января 2022 года. При этом банки будут самостоятельно принимать решение о сроках предоставления этой опции клиентам.
Весной 2022 года ожидается подключение еще одного сервиса — переводов граждан в пользу государства (C2G-операции). Здесь тарифы Банка России для кредитных организаций будут нулевыми.
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Фото на обложке: HANK50 /
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