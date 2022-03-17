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ЦБ увеличит лимит по операциям в СБП до 1 млн рублей

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Центральный банк (ЦБ) увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей, следует из материалов Банка России.

ЦБ увеличит лимит по операциям в СБП до 1 млн рублей

Уточняется, что увеличения лимита касается как переводов, так и платежей через СБП. Ожидается, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.

Решение принято, чтобы позволить гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.

Торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут активнее предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, поскольку платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке, напомнил ЦБ.

Кроме того, ТСП смогут снизить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых, указал Банк России.

Минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, ЦБ сохранит на уровне не менее 150 тыс. рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также останется на прежнем уровне 100 тыс. рублей.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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