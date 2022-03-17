ЦБ увеличит лимит по операциям в СБП до 1 млн рублей

Центральный банк (ЦБ) увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей, следует из материалов Банка России.
Уточняется, что увеличения лимита касается как переводов, так и платежей через СБП. Ожидается, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.
Решение принято, чтобы позволить гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.
Торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут активнее предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, поскольку платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке, напомнил ЦБ.
Кроме того, ТСП смогут снизить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через СБП в
Минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, ЦБ сохранит на уровне не менее 150 тыс. рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также останется на прежнем уровне 100 тыс. рублей.
Фото на обложке: fizkes /
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