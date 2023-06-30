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ЦБ не увидел рисков для финансовой стабильности из-за резкого падения рубля

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ не увидел рисков для финансовой стабильности в России из-за резкого падения рубля. Валюта слабеет вслед за подешевением ключевых экспортных товаров, объяснил регулятор. Курс доллара на бирже сегодня поднимался выше 88 рублей, евро – выше 95 рублей.

ЦБ не увидел рисков для финансовой стабильности из-за резкого падения рубля

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Об этом пишет «Интерфакс». 

Заботкин объяснил, что рубль слабеет вслед за падением цен на ключевые товары российского экспорта в последние месяцы. Курс определяется потоками платежного баланса и тем, что происходит с экспортом и импортом, добавил Заботкин.

Курс доллара на бирже в пятницу 30 июня поднимался выше 88 рублей, евро дорожал до 96 рублей. Российский рубль теряет позиции уже два месяца после укрепления до 76 рублей за доллар в начале мая. Аналитики объясняют слабый рубль в том числе слабостью нефтяных котировок.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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