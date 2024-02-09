ЦБ изменил представление информации в 101-ой форме банковской отчетности

Центробанк изменил формат представления информации в 101-ой форме банковской отчетности, сгруппировав счета таким образом, чтобы инвестиции в дочерние компании и фактические заблокированные активы были не видны.
Как выяснил «Ъ», ознакомившись с отчетностью по банковским балансам на 1 января 2024 года, в новом отображении раскрываемых данных 101-й формы появились два новых групповых счета — 60.0 и 45.0.
В счете 60.0 слиты воедино участие в дочерних, зависимых АО (счет 601), ПИФах, ООО, организациях-нерезидентах и др. (счет 602), а также расчеты с дебиторами и кредиторами без разбивки по резидентам и нерезидентам.
«Все приобретения и выбытия дочерних компаний проходят по этим счетам [601 и 602]. Видя их динамику, можно делать выводы об изменении в составах банковских групп, имеющих такие инвестиции», — подчеркиват руководитель группы по оказанию аудиторских услуг компаниям финсектора Kept Алексей Колосов.
Это означает, что фактически информация по изменению в структурах крупных кредитных учреждений теперь скрыта, несмотря на официальную отмену засекречивания этой отчетности.
В счете 45.0 объединили остатки по кредитам компаниям-нерезидентам и негосударственным предприятиям и балансы по «прочим счетам».
Под «прочими счетами», как разъяснил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, понимались счета типа «С» и «О», на которых отражены требования к «недружественным» нерезидентам (конкретно на счете «О» — заблокированные активы в валюте РФ, поясняют в ЦБ).
Он допускает, что это неслучайно — и ЦБ РФ намеренно «решил объединить соответствующие суммы с корпоративным кредитным портфелем, чтобы скрыть масштаб расчетов с нерезидентами».
Представители банковского сектора также считают, что в целом «101-я форма в своем публичном представлении стала крайне неудобной для анализа, ее информативность сильно ограничена, а новые итерации в рамках ее засекречивания не анонсируются» (Юрий Беликов).
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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