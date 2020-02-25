Мошенники используют систему быстрых платежей (СБП) ЦБ, чтобы получить данные клиентов банков простым перебором номеров.

Об этом сообщил глава центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ФинЦЕРТ внутри ЦБ Артем Сычев, пишет «Коммерсантъ».

Система быстрых платежей ЦБ оказалась уязвимой для мошенников