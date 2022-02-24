Банк России назвал семь ненужных россиянам финпродуктов

Банк России назвал страховые и банковские инструменты с очень низкой потребительской ценностью. Среди них — коллективное страхование, исправление кредитной истории небольшими займами, страхование от потери багажа, кредитное страхование жизни и др.
В последнем случае выплаты равны всего 10% от премий, а в других могут быть еще меньше. Такие продукты направлены на получение прибыли и могут навязываться клиентам. Объем их продаж, кроме кредитного страхования, составляет порядка 3% выручки компаний, сообщили «Известия».
В кредитном страховании жизни клиентов очень много исключений из возмещения, сложно получить деньги, а также часто за отдельную плату включаются дополнительные риски, не влияющие на условия кредита. В коллективных договорах страхования стоимость значительно превышает клиентскую ценность, неэффективны еще некоторые коробочные продукты и страхование багажа из-за крайне низких рисков.
Неочевидная ценность также у таких банковских продуктов, как снижение процентной ставки за плату и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитки с небольшим лимитом. В микрофинансовых организация используют эту услугу с займом, еще предлагают за плату отправить информацию о взятии ссуды в несколько бюро кредитных историй. Однако для заемщика такие услуги будут либо невыгодны, либо ни на что не повлияют.
В пресс-службе Центробанка заявили, что регулятор выявляет продукты с неочевидной ценностью, но для комплексного подхода нужно активное участие самих финансовых организаций. В некоторых страховых компаниях добавили, что улучшают ценность продуктов за счет включения дополнительных рисков. Аналитики полагают, что с помощью бесполезных для клиента услуг МФО пытаются компенсировать постоянно снижающиеся доходы.
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Фото на обложке: Freedomz /
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