Банк России рекомендовал не продавать иностранных ценные бумаги неквалифицированным инвесторам

Банк России рекомендовал брокерам прекратить продажу ценных бумаг иностранных эмитентов неквалифицированным инвесторам. Регулятор предлагает сделать это на уровне ПО, то есть ввести запрет в том числе в мобильном приложении.

Свои рекомендации Банк России разослал брокерам в официальном письме.

В письме сказано, что владение иностранными ценными бумагами «сопряжено с множественными рисками». Эти риски включают невозможность распоряжаться ценными бумагами и участвовать в корпоративных действиях. В связи с этим регулятор рекомендует не продавать неквалифицированным инвесторам ценные бумаги иностранных эмитентов.

Рекомендация содержит исключения – Банк России предлагает не распространять ее на ценные бумаги эмитентов, которые ведут основную деятельность в России и бумаги, эмитентом которых является Минфин России.

Кроме того, ЦБ предлагает брокерам не предлагать своим клиентам иностранные ценные бумаги.

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