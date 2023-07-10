Анастасия Марьина
Мошенники усовершенствовали схему, в которой представляются сотрудниками Банка России. Теперь они не просто звонят жертвам от имени регулятора, но и приглашают на личный прием в Центробанк. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.
Мошенники придумали новую схему с приглашением на «личный прием в Центробанк»Анастасия Марьина
Как работает схема:
- Люди получают письмо, в котором к ним обращаются по имени и отчеству. Там же указывается время приема и настоящий адрес Банка России в том регионе, где проживает потенциальная жертва.
- В поле отправителя сообщения указывается домен Банка России cbr.ru (так делают с помощью подмены электронного адреса).
- После отправки письма мошенники выходят на связь с получателем и под различными предлогами выманивают данные его банковской карты и СМС-код, либо уговаривают сделать денежный перевод.
Что делать, чтобы защититься от мошенников:
- Если человек не записывался на прием в Банк России, но получил подобное приглашение, то не нужно реагировать на него. ЦБ рекомендует удалить сообщение.
- Если нужно уточнить информацию, регулятор рекомендует позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного — короткий номер 300).
- Необходимо помнить, что Банк России по своей инициативе не рассылает приглашения гражданам на личный прием, а работники регулятора не звонят людям и не отправляют копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают провести операции со счетом.
- По любым банковским вопросам нужно звонить в банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
Фото на обложке: Unsplash
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