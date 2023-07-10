Мошенники усовершенствовали схему, в которой представляются сотрудниками Банка России. Теперь они не просто звонят жертвам от имени регулятора, но и приглашают на личный прием в Центробанк. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

Мошенники придумали новую схему с приглашением на «личный прием в Центробанк»