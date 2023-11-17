ЦБ скорректировал базовый стандарт рекомендаций инвестиционных советников

Центробанк скорректировал базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке. Теперь индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) будет классифицироваться таковой даже без соответствующего дисклеймера. На изменения в обновленной редакции обратило внимание издание Frank Media.

Теперь любая рекомендация будет считаться ИИР, если в ней содержатся данные о том, соответствует ли инструмент задачам клиента, его риск-аппетиту и доходности, на которую он рассчитывает. Это касается и тех случаев, когда в рекомендации есть указание, что это ИИР вне зависимости от наличия дисклеймера.

Регулятор объясняет изменения базового стандарта тем, что предыдущая редакция позволяла давать такие ИИР, за которые советник не нес ответственности.

Например, ранее в редакции было сказано, что к ИИР не относится рекомендация, в которой прописано, что она «не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Как поясняет ЦБ, корректировки внесены, чтобы инвестор знал, когда получает рекомендацию, а когда нет. Теперь советнику предлагается уточнять тип предоставляемой информации. Она может быть аналитической, рекламной и маркетинговой.

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