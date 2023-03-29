Банк России зафиксировал рекордный убыток в 721 млрд рублей по итогам 2022 года. Он оказался почти в 30 раз больше, чем в 2021 году, и почти в два раза больше, чем в 2017-ом, когда регулятор потратил значительные суммы на санацию крупных банков.
ЦБ РФ опубликовал годовой отчет о своей финансовой деятельности.
Согласно документу, убыток Банка России по итогам 2022 года достиг 721,7 млрд рублей, что в 27 раз больше, чем в 2021 году – тогда убыток составил 26,3 млрд рублей. Банк России остается убыточным предприятием уже шестой год подряд.
Сумма убытка Банка России по итогам 2022 года стала рекордной. Ранее регулятор зафиксировал максимальный убыток в 435,3 млрд рублей в 2017 году, когда потратил значительные суммы на санацию (финансовое оздоровление) нескольких крупных банков.
Одним из факторов, который привел к текущим финансовым показателям, Банк России назвал убыток от нереализованной переоценки долговых обязательств иностранных эмитентов, который оценил в 315 млрд рублей.
Фото на обложке: E. O. /
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