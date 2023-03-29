Банк России зафиксировал рекордный убыток в 721 млрд рублей по итогам 2022 года. Он оказался почти в 30 раз больше, чем в 2021 году, и почти в два раза больше, чем в 2017-ом, когда регулятор потратил значительные суммы на санацию крупных банков.

Банк России зафиксировал рекордный убыток в 721 млрд рублей по итогам 2022 года