Банк России впервые с 2017 года вышел на прибыльность

Банк России впервые с 2017 года вышел на прибыльность. Основным фактором роста доходов стала положительная переоценка ценных бумаг. Последний раз ЦБ получал прибыль шесть лет назад, при этом по итогам 2022 года показал рекордный убыток в 720 млрд рублей.

ЦБ РФ по итогам 2023 года получил прибыль в размере 140 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете регулятора.

Ключевым фактором роста доходов Банка России стала положительная переоценка ценных бумаг. Выручка ЦБ выросла до 859 млрд рублей, из которых почти 669 млрд рублей составили процентные доходы.

Расходы ЦБ снизились с 1,3 трлн рублей в 2022 году до 718,9 млрд рублей в 2023 году. Из этой суммы 151,2 млрд рублей ушли на содержание служащих Банка России.

Банк России показывал убытки на протяжении шести лет, то есть с 2017 года. В 2022 году убыток регулятора стал рекордным и достиг 720 млрд рублей.

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