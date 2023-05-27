ЦБ РФ разрешил заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации документов

Пресс-служба Центробанка России сообщила, что Минюст РФ зарегистрировал соответствующее указание ЦБ о том, что теперь финансовые организации могут заключать договоры с банками-нерезидентами без необходимости легализации официальных документов, которые подтверждают их статус.
«Новация в первую очередь упрощает процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними», — объясняет решение пресс-служба регулятора.
Изменения касаются только банков-нерезидентов. ЦБ поясняет, что прочим иностранным юрлицам и структурам по-прежнему надо будет в отдельных случаях предоставлять финансовым организациям легализованные официальные документы, подтверждающие статус.
Это будет необходимо, если возникают сомнения в достоверности или точности представленных документов, а также если появляются подозрения, что договор с новым клиентом нужен для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.
Фото на обложке: Mistervlad /
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