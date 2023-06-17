ЦБ РФ планирует запустить биоэквайринг в магазинах до конца года

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила в интервью на ПМЭФ, что проект биоэквайринга в розничных магазинах, то есть оплата «по лицу», будет запущен до конца года силами Центра биометрических технологий при поддержке Национальной системы платежных карт.

«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году <…> Это оплата по лицу до определённой суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребовано на небольшие суммы с Центром биометрических технологий», — сообщила она в интервью телеканалу РБК (цитата по «РИА Новости»).

По ее мнению, эту инновацию затем можно будет «распространить на всю страну, во всех торговых сетях».

В конце 2022 года, как напоминает «Ъ», банкиры уже заводили разговор о том, что необходимо снизить требования по безопасности оборудования и устройств, чтобы иметь возможность внедрить биоэквайринг в различные типы бизнеса. При завышенных требованиях никакая оплата «по лицу» не будет реализована.

Ольга Скоробогатова также добавила, что ЦБ работает над программой лояльности, которая позволит покупателям получать кэшбек на счет сразу же после совершения покупки через СБП (систему быстрых платежей).

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