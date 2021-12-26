Центробанк освободит от проверок переводы за рубеж до 600 тыс. рублей

Центральный банк России в ближайшее время увеличит размер максимальной суммы, которую можно перевести за рубеж без предоставления сопроводительных документов. Эксперты считают, что эта мера действительно может облегчить жизнь российскому бизнесу, который работает с иностранцами, но не защитит от мошенников и тех, кто выводит деньги из страны.

Лимит для денежных переводов за рубеж без предоставления сопутствующих документов будет увеличен с 200 тыс. до 600 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ЦБ.

Регулятор уже подготовил все необходимые поправки к законодательству, но пока точно не сообщается, когда именно их примут.

Известно только, что это случится в ближайшее время (есть некоторая вероятность, что до конца этого года).

Эксперты полагают, что увеличение лимита едва ли повлияет на действия мошенников и недобросовестных предпринимателей, которые выводят средства за рубеж, так как эти люди находят лазейки даже при существующем ограничении.

Тем не менее, это избавит честных предпринимателей от очередной бюрократической процедуры.

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