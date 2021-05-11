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Центробанк хочет упростить возврат средств жертвам мошенников

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Банк России готовит законопроект, призванный упростить возврат похищенных кибермошенниками денег. В регуляторе предлагают блокировать средства на счёте предполагаемого мошенника в размере похищенной суммы, а также упрощённую судебную процедуру.

Центробанк хочет упростить возврат средств жертвам мошенников

Блокировка денег на счету мошенника будет происходить сразу же после обращения потерпервших, заявил «Известиям» замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артём Сычёв, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере.

«Если деньги попали на счёт дропа (подставная личность, используемая мошенниками для сохранения анонимности — примечание RB.RU), то распоряжаться деньгами может только он. Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело. Разумеется, пока весь этот процесс будет разворачиваться, деньги успеют сто раз снять с карты, — отметил Сычёв.

Также ЦБ желает разработать порядок упрощённой судебной процедуры,  с помощью которой похищенные средства можно будет вернуть намного быстрее.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке. В Англии такие дела разбираются аналогичным способом с вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы, порядок этот предусматривает отсутствие необходимости присутствия на судебных заседаниях и стороны истца, и стороны ответчика», — заявил Сычёв.

Над аналогичными проектами, по информации «Известий», в данный момент работают в Министерстве финансов и Ассоциации банков России, при этом последняя предлагает разрешить банкам сообщать жертвам мошенников данные счёта, на который были перечислены средства; таких данных было бы достаточно для подачи заявления в суд. Однако в ЦБ считают, что подобная мера грозит нарушением законодательства о персональных данных.

«Оно [предложение] точно непроходное, поскольку в явном виде нарушает права граждан, так как нельзя передавать персональные данные без согласия их владельца. Кроме того, граждане сами не должны в этом разбираться», — отметил Сычёв.

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Фото на обложке: Vicdemi / Depositphotos

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