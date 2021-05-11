Центробанк хочет упростить возврат средств жертвам мошенников

Банк России готовит законопроект, призванный упростить возврат похищенных кибермошенниками денег. В регуляторе предлагают блокировать средства на счёте предполагаемого мошенника в размере похищенной суммы, а также упрощённую судебную процедуру.

Блокировка денег на счету мошенника будет происходить сразу же после обращения потерпервших, заявил «Известиям» замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артём Сычёв, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере.

«Если деньги попали на счёт дропа (подставная личность, используемая мошенниками для сохранения анонимности — примечание RB.RU), то распоряжаться деньгами может только он. Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело. Разумеется, пока весь этот процесс будет разворачиваться, деньги успеют сто раз снять с карты, — отметил Сычёв.

Также ЦБ желает разработать порядок упрощённой судебной процедуры, с помощью которой похищенные средства можно будет вернуть намного быстрее.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке. В Англии такие дела разбираются аналогичным способом с вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы, порядок этот предусматривает отсутствие необходимости присутствия на судебных заседаниях и стороны истца, и стороны ответчика», — заявил Сычёв.

Над аналогичными проектами, по информации «Известий», в данный момент работают в Министерстве финансов и Ассоциации банков России, при этом последняя предлагает разрешить банкам сообщать жертвам мошенников данные счёта, на который были перечислены средства; таких данных было бы достаточно для подачи заявления в суд. Однако в ЦБ считают, что подобная мера грозит нарушением законодательства о персональных данных.

«Оно [предложение] точно непроходное, поскольку в явном виде нарушает права граждан, так как нельзя передавать персональные данные без согласия их владельца. Кроме того, граждане сами не должны в этом разбираться», — отметил Сычёв.

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