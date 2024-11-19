Грядущее подорожание водки в России связали с риском ухода заводов в «серый» сектор экономики

Планы Минфина повысить минимальные цены на водку и другие крепкие напитки в России с 1 января 2025 года на 15–17% связаны с попыткой государства не допустить ухода заводов в «серый» сектор экономики из-за роста издержек на производство алкоголя. Об этом RB.RU сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев.

Минимальную стоимость продажи алкогольной продукции устанавливает Минфин России. Предыдущее повышение вступило в силу 1 июля 2024 года.

По словам Терентьева, минимальная цена продажи алкогольной продукции была введена государством как некая минимальная стоимость, позволяющая покрыть расходы производителей и получить небольшую прибыль.

«Минимальная цена, как правило, росла один раз в полтора-два года, но в последний год инфляционные процессы усилились, постоянно растет себестоимость алкогольной продукции. Государство вынуждено повышать минимальную стоимость алкогольной продукции, чтобы производители не уходили в "серый" сектор экономики», — сказал Терентьев.

На федеральном портале проектов нормативно правовых актов размещен проект приказа Минфина (ID151607), увеличивающий минимальную цену продажи алкогольной продукции крепостью свыше 28%. Эксперт оценил вероятность принятия этого приказа как «достаточно большую».

Как увеличится минимальная цена на водку, бренди и коньяк с 1 января 2025 года:

Согласно данным, опубликованным в проекте приказа Минфина, стоимость водки в рознице увеличится с 299 рублей до 349 рублей за пол литровую бутылку, а коньяк — с 556 рублей до 651 рубля. Цены на закупку у производителей и посредников вырастут аналогичным образом.

Фото в тексте: Проект приказа Минфина

В ноябре генпрокурор России Игорь Краснов призвал провести проверку роста цен на молоко. В «Союзмолоке» RB.RU объяснили подорожание растущими издержками отрасли на фоне рекордного роста ключевой ставки (до 21%).