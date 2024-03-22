Chanel начала расторгать договоры аренды в России

Chanel начала сокращать число арендуемых площадок для своих магазинов в России, узнал «Коммерсантъ». Официально производитель не объявлял о полном уходе с российского рынка.
По словам источников издания на рынке недвижимости, компания ведет переговоры о расторжении договоров на аренду помещений для бутиков.
В 2022 году ритейлер объявил о приостановке деятельности на территории РФ в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной. Однако компания продолжила арендовать площадки. Таким образом, выручка ООО «Шанель» снизилась на 75,6%, до 4,5 млрд рублей. Ритейлер отразил чистый убыток в 1,8 млрд рублей.
Если в начале 2022 года у Chanel работало 17 бутиков преимущественно в столице, то сегодня с сайта компании информация о части бутиков пропала. Там больше нет сведений о магазинах в московских «Афимоле», «Мега Теплый стан», «Европейский» и «Метрополис».
В «Афимоле» сообщили, что компания расторгла договор, условия расторжения там назвали конфиденциальной информацией. Сейчас освободившуюся площадь заняла сеть Furla.
Еще два источника рассказали, что Chanel в настоящее время ведет переговоры об отказе от аренды в бизнес-центре «Женевский дом» на Петровке,7, где находится флагманский магазин компании.
Сегодня, несмотря на санкции, в РФ все еще можно приобрести товары люксовых брендов, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. В ЦУМ такие изделия поступают по частям.
Например, брендовая куртка приезжает в несколько этапов: сначала основная часть, затем воротник, пояс и тд. При этом из-за европейских ограничений каждая часть должна быть не дороже €300.
Фото на обложке: Papin Lab /
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