Власти планируют распространить чартерную авиапрограмму на РЖД

Премьер-министр Михаил Мишустин поручит Минтрансу, РЖД и Ростуризму изучить возможности расширения внутренней чартерной авиапрограммы на путешествия железнодорожным транспортом. Глава кабмина считает эту идею «интересной», пишет «Коммерсантъ».

На чартерные авиационные перевозки внутри страны выделяются субсидии. По словам Мишустина, на субсидии в трехлетнем бюджете предусмотрено свыше 1 млрд рублей.

В июле Ростуризм предложил расширение программы поддержки, в том числе на регулярное авиационное и железнодорожное сообщение.

В РЖД изданию сообщили, что работают над комплексом мер, направленных на снижение стоимости отдыха граждан на территории России, «и готовы предметно обсуждать назначение чартерных поездов в рамках заявок представителей туристических сообществ и сбалансированности графика движения поездов».

Железнодорожный оператор считает, что это позволит повысить доступность железнодорожного транспорта для населения, в том числе за счет снижения стоимости туристических продуктов.

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