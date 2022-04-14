Россиян стали раздражать государственные чат-боты вместо живых специалистов

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС провел исследование и обозначил тренды и проблемы при замене живых специалистов на чат-боты. Россияне жалуются на замену и «уперлись в поистине непробиваемую стену».
В связи с этим растут проблемы, неудобства и даже преступления, которые связаны с государственными цифровыми сервисами, пишет «Коммерсантъ».
Сами госсервисы не могут обеспечить безопасность данных заявителя, «сравнимую хотя бы с уровнем безопасности бумажных документов», отмечают эксперты.
Специалистов также беспокоит, что наличие вероятности сбоя, ошибки, потери данных пользователя не всегда признается уважительной причиной для задержки или отмены запуска сервиса.
Упрощение и стандартизация госуслуг соседствует с ощущением несколько искусственного отчуждения ведомств от граждан, патерналистской позиции, при которой люди — пассивные получатели социальных благ от анонимного источника.
Мелкие вопросы, которые можно было быстро решить со специалистом, превратились в нерешаемые проблемы. Больше всего россиян жалуются на госуслуги именно из-за этой причины, подчеркивают специалисты, рекомендуя разработчикам обратить внимание именно на качество услуг, развернув мощную клиентскую поддержку для населения.
Фото на обложке: TippaPatt /
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