Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

На Amazon начали продавать написанные нейросетью ChatGPT книги и сказки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На Amazon начали продавать книги и сказки, написанные нейросетью ChatGPT. Политика маркетплейса прямо этого не запрещает, чем и пользуются «авторы». Некоторым из них за первый месяц после начала продаж уже удалось получить доход.

На Amazon начали продавать написанные нейросетью ChatGPT книги и сказки

Книги и сказки, которые написала нейросеть ChatGPT, начали продавать в книжном магазине маркетплейса Amazon. Об этом сообщает Reuters.

На площадке Kindle представлено около 200 произведений, где автором или соавтором является нейросеть ChatGPT. Политика Amazon прямо не запрещает продажи таких книг, потому что от авторов не требуется раскрывать сведения о применении технологий искусственного интеллекта в создании произведений.

Reuters отмечает, что одному из продавцов с января удалось выручить почти $100 с продажи детской сказки на 30 страниц, которую создала ChatGPT. Сказка про жизнь белки продается по цене $9,99, ее цифровая версия – по $2,99.

Фото на обложке: Jonathan Weiss / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Американский журнал прекратил прием рассказов: большинство написаны чат-ботом
  2. 2 Мошенники начали массово регистрировать токены со словами ChatGPT и Bing в названии
  3. 3 От «убийцы Google» до героя мемов: как создавалась поисковая система Bing
  4. 4 Успех ChatGPT привлек внимание инвесторов к ИИ
  5. 5 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ