На Amazon начали продавать написанные нейросетью ChatGPT книги и сказки

На Amazon начали продавать книги и сказки, написанные нейросетью ChatGPT. Политика маркетплейса прямо этого не запрещает, чем и пользуются «авторы». Некоторым из них за первый месяц после начала продаж уже удалось получить доход.

Книги и сказки, которые написала нейросеть ChatGPT, начали продавать в книжном магазине маркетплейса Amazon. Об этом сообщает Reuters.

На площадке Kindle представлено около 200 произведений, где автором или соавтором является нейросеть ChatGPT. Политика Amazon прямо не запрещает продажи таких книг, потому что от авторов не требуется раскрывать сведения о применении технологий искусственного интеллекта в создании произведений.

Reuters отмечает, что одному из продавцов с января удалось выручить почти $100 с продажи детской сказки на 30 страниц, которую создала ChatGPT. Сказка про жизнь белки продается по цене $9,99, ее цифровая версия – по $2,99.

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