Свыше 50% россиян хотели бы воспользоваться ChatGPT

В России о ChatGPT слышали 44% россиян, еще 43% ничего не знают о этой нейросети, только 13% подробно интересовались ею. При этом свыше 50% хотели бы воспользоваться возможностями чат-бота. Об этом свидетельствуют результаты опроса IOM Anketolog, с результатами которого ознакомился RB.RU.
Среди причин использовать ChatGPT — поиск информации, перевод текстов, выполнение рутинных задач, генерация изображений, создание планов и расчетов, развлечение, создание контента, получение медицинских советов, общение, написание кодов.
При этом 41% россиян видят опасность в ChatGPT и считают, что у его работы могут быть негативные последствия. Самые частые опасения — могут использовать недоброжелатели, симуляция знаний, нейросеть может лгать, разрушит системы кибербезопасности и т. д.
В России, помимо ChatGPT, также популярны следующие нейросети:
- Midjourney — 30%
- Kandinsky 2.1 — 14%
- «Шедеврум» — 8%
- DALL-E — 8%
- «Балабоба» — 6%
- Character.ai — 5%
- Stable Diffusion — 4%.
Исследование проводилось с 26 апреля по 7 мая с помощью онлайн-панели Anketolog.ru. В опросе участвовали 2432 россиян старше 18 лет. Выборка отражала социально-демографические параметры населения России. Погрешность при 95%-й доверительной вероятности не превышает 2,5%.
Фото на обложке: Iryna Imago /
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