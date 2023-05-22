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Свыше 50% россиян хотели бы воспользоваться ChatGPT

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России о ChatGPT слышали 44% россиян, еще 43% ничего не знают о этой нейросети, только 13% подробно интересовались ею. При этом свыше 50% хотели бы воспользоваться возможностями чат-бота. Об этом свидетельствуют результаты опроса IOM Anketolog, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Свыше 50% россиян хотели бы воспользоваться ChatGPT

Среди причин использовать ChatGPT — поиск информации, перевод текстов, выполнение рутинных задач, генерация изображений, создание планов и расчетов, развлечение, создание контента, получение медицинских советов, общение, написание кодов.

При этом 41% россиян видят опасность в ChatGPT и считают, что у его работы могут быть негативные последствия. Самые частые опасения — могут использовать недоброжелатели, симуляция знаний, нейросеть может лгать, разрушит системы кибербезопасности и т. д. 

В России, помимо ChatGPT, также популярны следующие нейросети:

  • Midjourney — 30%
  • Kandinsky 2.1 — 14%
  • «Шедеврум» — 8%
  • DALL-E — 8%
  • «Балабоба» — 6%
  • Character.ai — 5%
  • Stable Diffusion — 4%.

Исследование проводилось с 26 апреля по 7 мая с помощью онлайн-панели Anketolog.ru. В опросе участвовали 2432 россиян старше 18 лет. Выборка отражала социально-демографические параметры населения России. Погрешность при 95%-й доверительной вероятности не превышает 2,5%. 

Фото на обложке: Iryna Imago / Shutterstock

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