Средний чек по чаевым в России вырос в 2023 году на 20%

Средний чек по затратам на чаевые в России вырос на 20% за девять месяцев 2023 года. Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, но следом за барменами и официантами расположились мастера салонов красоты – они потеснили таксистов.

Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» зафиксировали рост среднего чека по чаевым. За девять месяцев 2023 года он вырос на 20% (до 151 рубля) по отношению к аналогичному периоду 2022 года и на 37% – к 2021 году.

По России средний чек на чаевые составляет до 10% от покупки, в Москве – до 13%. При этом при оплате наличными размер чаевых выше на 30-40%, отметили аналитики.

«Благодаря появлению различных готовых сервисов, а также собственных приложений торговых точек и предпринимателей для работы с чаевыми, потребителю стало удобнее благодарить за предоставленную услугу или товар», – сообщили в «Чек Индекс».

Чаще всего чаевые оставляют барменами и официантам. В 2023 году на втором месте оказались мастера салонов красоты, которые потеснили таксистов. В топ получателей чаевых также вошли курьеры и тренеры.

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