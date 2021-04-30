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«Черный лебедь» ударил по рынку: эксперт о нескончаемых успехах Amazon

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Директор по развитию (CBO) компании Ecwid в России Владимир Тарасов считает, что «такой отчет Amazon [о трехкратном росте прибыли к году – до $26,9 млрд] ничуть не удивил и лишний раз показывает, как сильно “черный лебедь” ударил по мировому рынку».

«Черный лебедь» ударил по рынку: эксперт о нескончаемых успехах Amazon

Тарасов отметил, что для Amazon втрое превысить по доходам удачные для онлайн-торговли годы (2017-2019) было непросто, потому что сектор уже рос на 20-30% в год.

Большую роль в прибыли компании сыграл рост спроса на Amazon Web Services (облачные технологии), добавил Тарасов. в 2020-ом году выручка сегмента выросла на 30%, а доля прибыли Amazon от него – более 60%. «Во многом рост именно этого сегмента вытащил прибыль родительского Amazon на такой уровень», – подытожил Тарасов.

RB.ru 30 апреля сообщали о результатах работы Amazon за 2020-ый год: прибыль компании достигла рекордных значений – $26,9 млрд, что втрое превышает показатель 2019-года.

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Фото на обложке: No-Mad / Shutterstock.com

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