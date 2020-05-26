В Россию пришел новый автомобильный бренд — Cheryexeed

В России появился новый бренд автомобилей — Cheryexeed. Китайская Chery Automobile завершила процесс регистрации товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Автомобили представлены в Китае под брендом Exeed, в России будут — Cheryexeed.

Дизайнером машин стал Кевин Райс. Он разработал дизайн для BMW 1 серии, BMW 3 серии (2011), BMW 4 серии (2013), 3GT (2013) и других авто.

Первой моделью бренда стал TXL. Компания его представит, как только будут сняты ограничения в связи с коронавирусом.

«Одним из самых приоритетных для нас является рынок России, с ним у нас связаны особые ожидания. Как только будут сняты режимы ограничений мы представим нашу первую модель — TXL, а в следующем году презентуем кроссовер VX», — рассказал заместитель вице-президента Chery International Сан Спринг.

Chery Automobile Co., Ltd. — китайский автопроизводитель. Компания основана в 1997 году. Штаб-квартира расположена в Уху.