Китай закрыл воздушное пространство для российских судов с двойной регистрацией — РБК

Китай вслед за Турцией закрыл свое воздушное пространство для самолетов из России, которые имеют двойную регистрацию. Это Airbus и Boeing – их производители прекратили лицензировать суда в России, после чего власти РФ начали регистрировать их по особым правилам.

О закрытии Китаем своего неба для полетов российских судов, имеющих двойную юрисдикцию, сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Запрет касается самолетов производства зарубежных Airbus и Boeing. После начала военной операции на Украине производители прекратили их техобслуживание и отказать продлять их регистрацию в РФ, после чего власти законодательно разрешили регистрировать их в РФ фактически принудительно. Таким образом суда оказались зарегистрированы в двух юрисдикциях.

Аналогичным образом по отношению к российским судам с двойной регистрацией ранее поступила Турция, отметило издание. Помимо закрытия воздушного пространства для таких самолетов, им запрещено приземляться в Турции.

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