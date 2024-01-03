Atos начала переговоры о продаже части бизнеса Airbus

Для Airbus это приобретение — возможность выйти на новый уровень цифровой трансформации и расширить портфель услуг в сфере безопасности. А для Atos — это источник средств на фоне падения акций и роста долговых обязательств, пишет Bloomberg.

Предполагается, что сделка может принести ИТ-гиганту до €1,8 млрд. При этом в Atos подчеркивают: на подразделение есть спрос — в нем заинтересованы и другие покупатели (в Atos не называют конкретных имен, а Financial Times выяснила, что сделку изучают, например, в Thales).

Парижская технологическая компания, акции которой упали примерно на 90% за последние три года, в ближайшие два года обязана выплатить более €2 млрд. Уже в ноябре должны быть погашены облигации на €500 млн, остальные €1,5 млрд терпят до января 2025 года.

В такой ситуации компания активно ищет средства. Она уже заручилась поддержкой своих банков, которые разрабатывают решения по рефинансированию. Также Atos продолжает переговоры с EPEI чешского миллиардера Даниэля Кретинского о продаже подразделения Tech Foundations.

И продажа бизнеса по кибербезопасности — еще один шаг по привлечению денежных средств (эксперты предполагают, что это будет не последняя продажа активов).

Переговоры со всеми потенциальными покупателями пока находятся на ранней стадии, проводятся все надлежащие проверки. И тот же Airbus откровенно заявляет, что у него нет уверенности в том, что компании в итоге придут к соглашению.

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